Латвию на следующей неделе ждет ледяной дождь

По текущим данным, наиболее критическая ситуация будет складываться в ночь на вторник и утром, когда возможны достаточно сильные дожди, которые замерзнут и сформируют ледяную корку.

В понедельник по всей Латвии еще ожидается мороз, температура воздуха местами может опуститься до -15 градусов, ощущение холода усилит сильный южный ветер.

Во вторник начиная с запада начнет поступать более теплый воздух, к вечеру столбик термометра может подняться до 0..+5 градусов, на западном побережье Курземе до +6..+7 градусов.

Прогнозы будут уточняться.

Во второй половине следующей недели температура воздуха, вероятно, будет в пределах -5..+5 градусов. Ожидаются осадки. Снежный покров сохранится во многих районах страны до Рождества.

Ожидаемые осадки на следующей неделе увеличат вес снега на крышах зданий, падение снега и льда с крыш также будет представлять опасность.