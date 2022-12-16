На рождественской неделе ожидается сильная оттепель: может потеплеть до +7 градусов

До понедельника сохранится мороз, лишь местами на побережье температура воздуха поднимется ниже нуля. Местами при ясном небе столбик термометра может опуститься до -15...-20 градусов, сообщает агентство LETA.

Ожидается, что в ночь на вторник Латвию с запада начнут пересекать дождевые тучи, что сначала местами принесет снег. Ожидается сильная оттепель, более толстый слой льда образуется в восточных районах, где мороз сохранится дольше.

Оттепель во вторник местами может парализовать движение транспорта, опасным может стать и передвижение пешком. Под влиянием осадков и оттепели значительно вырастет вес снега на крышах. Падающий с крыш снег и лед на следующей неделе будет угрожать как пешеходам, так и автомобилям.

Максимальная температура воздуха составит +2...+5 градусов, на западном побережье Курземе столбик термометра поднимется до +6...+7 градусов.

Оттепель может продолжиться и на Рождество, хотя в данный момент прогнозируются относительное понижение температуры воздуха и осадки.

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На западе Курземе до Рождества может растаять и толстый снежный покров, в других местах Латвии снег растает только там, где он тоньше.