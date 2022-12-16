В субботу в Латвии сохранится мороз, местами ожидаются туман и иней, во многих местах будет высокая загрязненность воздуха, прогнозируют синоптики.
В субботу сохранится мороз до -11 градусов; качество воздуха будет плохим
Также местами выпадет небольшой снег, а днем выглянет солнце.
Из-за низкой температуры воздуха и отсутствия ветра концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет увеличиваться. Концентрация микроскопической пыли PM2,5 может достигать очень высоких значений. В таких условиях рекомендуется снижение физической активности на свежем воздухе, особенно лицам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами качество воздуха плохое уже в пятницу, особенно в Курземе, а в субботу прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации. Ожидается, что качество воздуха улучшится с воскресенья.
Температура воздуха в ближайшую ночь понизится до -6..-11 градусов, а в местах, где небо прояснится, на несколько градусов ниже. В середине дня ожидается температура от -4 до -10 градусов.
В субботу в Риге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется плохое или очень плохое качество воздуха из-за отсутствия ветра. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -5 до -10 градусов.
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