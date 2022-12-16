В субботу сохранится мороз до -11 градусов; качество воздуха будет плохим

Также местами выпадет небольшой снег, а днем выглянет солнце.

Из-за низкой температуры воздуха и отсутствия ветра концентрация загрязняющих веществ в воздухе будет увеличиваться. Концентрация микроскопической пыли PM2,5 может достигать очень высоких значений. В таких условиях рекомендуется снижение физической активности на свежем воздухе, особенно лицам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами качество воздуха плохое уже в пятницу, особенно в Курземе, а в субботу прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации. Ожидается, что качество воздуха улучшится с воскресенья.

Температура воздуха в ближайшую ночь понизится до -6..-11 градусов, а в местах, где небо прояснится, на несколько градусов ниже. В середине дня ожидается температура от -4 до -10 градусов.

В субботу в Риге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется плохое или очень плохое качество воздуха из-за отсутствия ветра. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -5 до -10 градусов.