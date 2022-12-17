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Суббота пройдет без осадков, качество воздуха ухудшится

rus.tvnet.lv/LETA
Суббота пройдет без осадков, качество воздуха ухудшится
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 17 декабря, лишь в отдельных районах Латвии возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Небо местами будет проясняться. Коме того, в некоторых местах также ожидаются туман и иней. Сохранится слабый ветер и безветрие.

Также местами еще больше ухудшится качество воздуха, в основном из-за высокой концентрации микроскопической пыли PM2,5.

Столбики термометров в середине дня будут колебаться у отметки -4...-9 градусов. С заходом солнца при ясной погоде температура воздуха резко понизится.

В Риге осадки маловероятны, ветра практически не будет. Температура воздуха в середине дня составит -6 градусов.

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