Суббота пройдет без осадков, качество воздуха ухудшится

Небо местами будет проясняться. Коме того, в некоторых местах также ожидаются туман и иней. Сохранится слабый ветер и безветрие.

Также местами еще больше ухудшится качество воздуха, в основном из-за высокой концентрации микроскопической пыли PM2,5.

Столбики термометров в середине дня будут колебаться у отметки -4...-9 градусов. С заходом солнца при ясной погоде температура воздуха резко понизится.

В Риге осадки маловероятны, ветра практически не будет. Температура воздуха в середине дня составит -6 градусов.

Галерея: Зима в Латвии