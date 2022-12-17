В ночь на воскресенье в Латвию придут морозы

При ясной погоде температура воздуха понизится до -15...-20 градусов, а под покровом облаков мороз будет не ниже -10 градусов. Сохранится слабый ветер.

В течение дня на побережье юго-западный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду, в окрестностях Вентспилса - до 20 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня и вечером повысится до 0...-8 градусов, в Курземе и на северо-западе Видземе - до 0...+4 градусов.

В воскресенье, 18 декабря, во многих местах будет светить солнце, к вечеру в северо-западной части страны ожидается небольшой снег, дождь и гололедица.

В Риге в ближайшие сутки вероятны туман, иней и солнце. Ветер - слабый южный, юго-западный, который днем незначительно усилится. Температура воздуха будет колебаться у отметки -10 градусов, во второй половине дня станет теплее, и в воскресенье вечером температура воздуха составит около нуля градусов.

Галерея: Зима в Латвии