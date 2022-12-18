В воскресенье, 18 декабря, на побережье Латвии юго-западный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду, у Вентспилса его скорость достигнет 20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В воскресенье на побережье будет дуть порывистый ветер
В воскресенье на побережье будет дуть порывистый ветер
Ожидаются легкая и переменная облачность. К вечеру во многих местах Курземе и Видземе, начиная с северо-запада, выпадут незначительные осадки - снег и дождь, ожидается гололед.
Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами на побережье до -8 градусов местами на востоке страны.
В Риге в воскресенье время от времени будет светить солнце, без осадков, ветер умеренный южный, юго-западный. Самая высокая температура воздуха - около 0 градусов - ожидается вечером.
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