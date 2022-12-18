В воскресенье на побережье будет дуть порывистый ветер

Ожидаются легкая и переменная облачность. К вечеру во многих местах Курземе и Видземе, начиная с северо-запада, выпадут незначительные осадки - снег и дождь, ожидается гололед.

Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов местами на побережье до -8 градусов местами на востоке страны.

В Риге в воскресенье время от времени будет светить солнце, без осадков, ветер умеренный южный, юго-западный. Самая высокая температура воздуха - около 0 градусов - ожидается вечером.