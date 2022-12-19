Прогноз синоптиков на неделю: оттепель, дожди, скользкие дороги и возможные наводнения

Во вторник ожидаются разные осадки, в том числе сильная оттепель с ледяным дождем. Дороги, тротуары и другие предметы будет покрывать слой льда, что сделает передвижение опасным. С запада придут теплые воздушные массы, ухудшится видимость, снег и лед начнут таять, но на востоке страны мороз сохранится до вечера вторника, сообщает агентство LETA.

В среду, в четверг и пятницу ожидается преимущественно облачная и дождливая погода, местами возможны туман, сильные дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на курземском побережье возможно потепление до +6...+7 градусов. Более скользкими будут дороги, которые сейчас покрыты слоем наезженного снега.

В результате тающего снега и дождя поднимется уровень воды в реках, местами может затопить низины, в Курземе возможны более масштабные наводнения.

Местами в западной и центральной частях страны сплошной снежный покров растает. На Рождество возможны как дождь, так и снег - тип осадков будет зависеть от направления циклона. Однако ожидается, что в начале или в конце праздника может стать прохладнее, и температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Наибольшему риску будут подвергаться здания с плоскими крышами, конструкции которых состоят из металлических ферм или каркасов. Также опасность будет представлять падение снега и сосулек с неочищенных крыш.