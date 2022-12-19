Во вторник ожидаются ледяной дождь и оттепель

Ночью небо будет облачным, с запада начнутся осадки, днем их будет больше. С неба будут падать капли дождя, ледяные крупинки и снежинки. Дороги, тротуары и другие объекты покроются слоем льда, что сделает движение опасным.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение из-за сильного обледенения по всей стране. Гололедица образуется во второй половине ночи в западных и центральных регионах страны, а в течение дня на большей части территории.

Минимальная температура воздуха в начале ночи составит от -3 градусов на Курземском побережье до -12 градусов на востоке страны. Самая высокая температура будет во вторник вечером, когда она поднимется до -1..+4 градусов, на западном побережье Курземе - до +6 градусов.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. По мере поступления более теплого и влажного воздуха с запада будут образовываться дымка и туман.

Осадки ожидаются в Риге во вторник утром и днем - в основном дождь с мокрым снегом, образуется сильный гололед. Днем и вечером также ожидается туман. При слабом и умеренном южном ветре температура воздуха повысится с -7 градусов в начале ночи до +2..+3 градусов во вторник вечером.