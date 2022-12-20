В среду в Латвии пойдут более интенсивные дожди, морозы больше не ожидаются, прогнозируют синоптики.
Среда будет дождливой, но теплой, дороги - очень скользкими
Среда будет дождливой, но теплой, дороги - очень скользкими
Дождь вероятен как ночью, так и днем, местами сильный. Также будет дымка, местами туман.
Обледенение на автотрассах уменьшится, ночью на востоке страны усилится лишь местами. Дороги, покрытые слоем накатанного снега и льда, будут очень скользкими.
Прогнозируется юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1...+6 градусов, в начале ночи на крайнем востоке страны - 0...-1 градус.
В Риге в среду ожидается пасмурная и туманная погода, временами с дождем. Температура воздуха ночью и днем составит +2...+3 градуса.
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