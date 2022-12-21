Наступил самый короткий день года, за которым последует самая длинная ночь

По данным timeanddate.com, самые короткими днями года являются 21 и 22 декабря, когда в Риге солнце взойдет в девять и закатится в 15:43. Длина дня составляет всего шесть часов, 43 минуты и 32 секунды.

Для сравнения - в самый длинный день года, 21 июня, продолжительность дня в столице была на 11 часов дольше, достигнув 17 часов и 52 минут.

Продолжительность самых коротких дней в других местах Латвии будет от шести часов 26 минут в самом северном пункте Латвии, в Валмиерском крае, до семи часов и двух минут в самом южном пункте страны, в Аугшдаугавском крае.

Раньше всего - в 8:38 - Солнце встанет на юго-востоке страны, в приграничье Беларуси, а самый поздний рассвет будет в Овишрагсе, Вентспилсского края - 9:14. Солнце раньше всего сядет в российском приграничье, в Алуксненском и Балвском крае, где закат будет уже в 15:26, а на юго-западе Южно-Курземского края солнце сядет в 16:02.

Ночь со среды на четверг будет самой длинной ночью года.

После зимнего солнцестояния каждый день будет становится все длиннее, а ночь - короче. Закат в конце декабря будет еще более поздним, и длина дня вырастет из-за более позднего заката.

Солярная зима или квартал года, в котором северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света, началось 6 ноября и завершится 4 февраля. Рождество - это середина солярной зимы.

В свою очередь, метеорологическая зима в Латвии началась уже 17 ноября, когда среднесуточная температура упала ниже нуля. Она закончится, когда среднесуточная температура воздуха стабильно повысится выше нулевого отметки, но не ранее 6 февраля. Эта дата статистически является самым холодным днем года в Латвии, и наступление метеорологической весны возможно только после этой даты.