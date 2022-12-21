Синоптики рассказали, какая погода нас ждет 31 декабря

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, перед Рождеством время от времени будут идти дожди, местами также ожидается мокрый снег, температура воздуха в основном сохранится выше нуля градусов, а 24 декабря будет преобладать сухая и солнечная погода, также прогнозируются небольшие заморозки.

В продолжение праздников начиная с запада страны будет двигаться зона осадков и ожидается постепенное повышение температуры воздуха до +1...+6 градусов, однако достоверность этого прогноза низкая, так как в настоящее время невозможно точно предсказать, как будут двигаться циклоны.

После Рождества и в новогодние праздники также возможны дождь и снег. Морозы будут чередоваться с оттепелями, на дорогах часто будет образовываться гололед.

В ближайшие дни в Курземе и местами в центральной части страны ожидается стремительный подъем уровня воды в реках, возможно затопление пойм и других низменных мест. Так как на Рождество ожидаются хотя бы кратковременные заморозки, масштабных наводнений не прогнозируется, и в восточной части страны уровень воды в некоторых реках вообще не поднимется.