В период Рождества и Нового года погоду в Латвии будут определять циклоны, которые временами будут приносить с собой дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Синоптики рассказали, какая погода нас ждет 31 декабря
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, перед Рождеством время от времени будут идти дожди, местами также ожидается мокрый снег, температура воздуха в основном сохранится выше нуля градусов, а 24 декабря будет преобладать сухая и солнечная погода, также прогнозируются небольшие заморозки.
В продолжение праздников начиная с запада страны будет двигаться зона осадков и ожидается постепенное повышение температуры воздуха до +1...+6 градусов, однако достоверность этого прогноза низкая, так как в настоящее время невозможно точно предсказать, как будут двигаться циклоны.
После Рождества и в новогодние праздники также возможны дождь и снег. Морозы будут чередоваться с оттепелями, на дорогах часто будет образовываться гололед.
В ближайшие дни в Курземе и местами в центральной части страны ожидается стремительный подъем уровня воды в реках, возможно затопление пойм и других низменных мест. Так как на Рождество ожидаются хотя бы кратковременные заморозки, масштабных наводнений не прогнозируется, и в восточной части страны уровень воды в некоторых реках вообще не поднимется.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!