Дожди и метели: синоптики рассказали о погоде на ближайшие недели

На Рождество ожидается солнечная погода и небольшой мороз, а 26 декабря с запада Латвию может пересечь зона осадков с дождями и метелями. Неустойчивая погода также ожидается до конца года и в начале января. Температура воздуха будет часто подниматься выше нуля, временами выпадут осадки. В таких условиях будут часто обледеневать дороги.

Прогнозируется, что в январе и феврале и в Латвии, и в других странах Европы средняя температура будет выше нормы.

Ранее прогнозировалось, что средняя температура декабря будет выше нормы, однако, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, первые 20 дней месяца были в среднем на 4,5 градуса холоднее, чем обычно.

Средняя температура воздуха во второй декаде декабря составила -5,7 градуса, что на 4,7 градуса ниже нормы, а среднее количество осадков - 15 миллиметров, или 91% нормы.