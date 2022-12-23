Суббота будет солнечной; осадков не ожидается

Осадков не прогнозируется, местами возможны туман и изморозь. На многих дорогах сохранится лед, сообщает агентство LETA.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, местами на побережье - до +2...+3 градусов. После заката похолодает.

Будет дуть слабый, главным образом западный ветер.

В Риге суббота будет сухой и солнечной, со слабым ветром. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, вечером станет прохладнее.