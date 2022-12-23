В субботу, 24 декабря, в Латвии ожидается малооблачная погода, будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Суббота будет солнечной; осадков не ожидается
Суббота будет солнечной; осадков не ожидается
Осадков не прогнозируется, местами возможны туман и изморозь. На многих дорогах сохранится лед, сообщает агентство LETA.
Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, местами на побережье - до +2...+3 градусов. После заката похолодает.
Будет дуть слабый, главным образом западный ветер.
В Риге суббота будет сухой и солнечной, со слабым ветром. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, вечером станет прохладнее.
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