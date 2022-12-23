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Суббота будет солнечной; осадков не ожидается

rus.tvnet.lv/LETA
Суббота будет солнечной; осадков не ожидается
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Фото: LETA

В субботу, 24 декабря, в Латвии ожидается малооблачная погода, будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Осадков не прогнозируется, местами возможны туман и изморозь. На многих дорогах сохранится лед, сообщает агентство LETA.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса, местами на побережье - до +2...+3 градусов. После заката похолодает.

Будет дуть слабый, главным образом западный ветер.

В Риге суббота будет сухой и солнечной, со слабым ветром. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов, вечером станет прохладнее.

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