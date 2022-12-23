Туман и иней: синоптики рассказали о погоде в первый день Рождества

Синоптики прогнозируют, что в ночь на субботу еще ожидаются осадки, но начиная с северо-запада страны небо начнет проясняться. На дорогах образуется гололед. Ветер - западный, северо-западный, от слабого до умеренного, утром местами будет безветренная погода.

Температура воздуха в утренние часы понизится до -1...-8 градусов, местами на побережье составит 0...+2 градуса.

Днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами туман. После восхода солнца туман и иней сформируются во многих районах страны. Ожидается слабый ветер и безветрие. Максимальная температура воздуха составит 0...-4 градуса, на побережье местами до +2 градусов.

В Риге в субботу будет светить солнце и дуть слабый ветер. Температура воздуха - около нуля, утром и вечером станет на несколько градусов холоднее. Улицы и тротуары во многих местах обледенеют.