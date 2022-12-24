В рождественскую ночь ожидается мороз и увеличение облачности

Будет дуть легкий ветер. Минимальная температура воздуха составит -3...-9 градусов, на востоке страны - до -12 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха повысится до 0...-5 градусов.

В Риге в первый день Рождества ожидается переменная облачность, без осадков. При слабом ветре с юга температура воздуха ночью составит -5 градусов, днем -2 градуса.

Галерея: "Рождественская тропа света" в Риге