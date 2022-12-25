Какая погода ожидается в воскресенье?

Ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха днем составит 0…-6 градусов, а к вечеру на востоке страны столбики термометров опустятся до -10 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность с солнцем, температура воздуха составит около -2 градусов.