В воскресенье в Латвии будет преобладать небольшой мороз, осадков не ожидается, во многих регионах страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Какая погода ожидается в воскресенье?
Какая погода ожидается в воскресенье?
Ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха днем составит 0…-6 градусов, а к вечеру на востоке страны столбики термометров опустятся до -10 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность с солнцем, температура воздуха составит около -2 градусов.
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