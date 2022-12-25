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Какая погода ожидается в воскресенье?

rus.tvnet.lv/LETA
Какая погода ожидается в воскресенье?
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Украшение праздничной елки.
Украшение праздничной елки. Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье в Латвии будет преобладать небольшой мороз, осадков не ожидается, во многих регионах страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха днем составит 0…-6 градусов, а к вечеру на востоке страны столбики термометров опустятся до -10 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность с солнцем, температура воздуха составит около -2 градусов.

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