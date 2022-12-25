На Новый год в Латвии возможна дождливая погода с сильным ветром и температурными рекордами, свидетельствуют прогнозы погоды.
Синоптики информируют о погоде на Новый год
В понедельник Латвию с юго-запада начнет пересекать зона осадков, а в ночь на 27 декабря по всей стране ожидаются метели, переходящие в дождь. Начнет усиливаться юго-восточный, затем западный ветер, порывы которого составят 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.
Со вторника температура будет в основном выше нуля, в Курземе - до +6 градусов. Временами ожидаются небольшие осадки, на дорогах возможен гололед.
К праздничным выходным температура может достичь +10 градусов, ожидаются сильный ветер и дожди.
Существует вероятность того, что в начале января будут побиты месячные рекорды тепла. Во всех регионах возможен разлив рек из-за дождей и таяния снега. Прогнозируется, что в Видземе и Латгале снежный покров полностью растает.
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