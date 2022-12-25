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Синоптики информируют о погоде на Новый год

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики информируют о погоде на Новый год
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Латвийский этнографический музей под открытым небом. Иллюстративное фото.
Латвийский этнографический музей под открытым небом. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

На Новый год в Латвии возможна дождливая погода с сильным ветром и температурными рекордами, свидетельствуют прогнозы погоды.

В понедельник Латвию с юго-запада начнет пересекать зона осадков, а в ночь на 27 декабря по всей стране ожидаются метели, переходящие в дождь. Начнет усиливаться юго-восточный, затем западный ветер, порывы которого составят 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.

Со вторника температура будет в основном выше нуля, в Курземе - до +6 градусов. Временами ожидаются небольшие осадки, на дорогах возможен гололед.

К праздничным выходным температура может достичь +10 градусов, ожидаются сильный ветер и дожди.

Существует вероятность того, что в начале января будут побиты месячные рекорды тепла. Во всех регионах возможен разлив рек из-за дождей и таяния снега. Прогнозируется, что в Видземе и Латгале снежный покров полностью растает.

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