Погода на понедельник: сильный ветер, метели в Курземе и Земгале

День будет облачным, солнце выглянет только на северо-востоке страны. Ночью и утром существенных осадков не ожидается.

Ночью будет преобладать слабый и умеренный юго-восточный ветер, днем его порывы усилятся до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2...-9 градусов, на востоке страны - до -12 градусов, днем - +1...-4 градуса, на востоке - до -7 градусов.

В Риге в понедельник к вечеру начнется метель. Юго-восточный ветер усилится в порывах до 16 метров в секунду, температура воздуха составит от -6 градусов ночью до -3 градусов днем.