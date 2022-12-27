В Латвии начнется оттепель, в Курземе сильные порывы ветра

Местами ожидаются осадки, особенно в первой половине дня в восточной части страны. Между облаками выглянет солнце.

На западном побережье Курземе будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду.

На дорогах во многих местах сохранится гололедица, а к вечеру она снова образуется.

В Риге значительных осадков не ожидается, облачно с прояснениями, будет дуть юго-западный ветер, потеплеет до +3 градусов.