Вт, 27.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Латвии начнется оттепель, в Курземе сильные порывы ветра

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии начнется оттепель, в Курземе сильные порывы ветра
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Оттепель в Латвии
Оттепель в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до 0..+5 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются осадки, особенно в первой половине дня в восточной части страны. Между облаками выглянет солнце.

На западном побережье Курземе будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду.

На дорогах во многих местах сохранится гололедица, а к вечеру она снова образуется.

В Риге значительных осадков не ожидается, облачно с прояснениями, будет дуть юго-западный ветер, потеплеет до +3 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх