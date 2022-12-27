Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до 0..+5 градусов, прогнозируют синоптики.
В Латвии начнется оттепель, в Курземе сильные порывы ветра
В Латвии начнется оттепель, в Курземе сильные порывы ветра
Местами ожидаются осадки, особенно в первой половине дня в восточной части страны. Между облаками выглянет солнце.
На западном побережье Курземе будет дуть слабый или умеренно сильный западный, юго-западный ветер порывами до 18 метров в секунду.
На дорогах во многих местах сохранится гололедица, а к вечеру она снова образуется.
В Риге значительных осадков не ожидается, облачно с прояснениями, будет дуть юго-западный ветер, потеплеет до +3 градусов.
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