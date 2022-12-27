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Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год
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На Рождественском базаре в Риге
На Рождественском базаре в Риге Фото: Evija Trifanova/LETA

В эти выходные температура воздуха в Латвии повысится и местами может достичь +10 градусов, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.

В середине недели временами ожидается снег с дождем, на дорогах будет скользко. Температура воздуха будет близка к нулю, в Курземе поднимется до +6 градусов.

В новогоднюю ночь температура воздуха по всей Латвии может подняться до +4..+9 градусов, на юге страны даже до +10 градусов. На следующей неделе, вероятно, станет холоднее.

На этой неделе неделе ветер будет дуть с юга и запада.

В новогоднюю ночь временами ожидается дождь, возможен и сильный дождь.

В связи с дождями и таянием снега во второй половине этой и следующей недели уровень воды в реках поднимется, местами ожидается ледоход и затопление низин.

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