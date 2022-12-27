Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год

В середине недели временами ожидается снег с дождем, на дорогах будет скользко. Температура воздуха будет близка к нулю, в Курземе поднимется до +6 градусов.

В новогоднюю ночь температура воздуха по всей Латвии может подняться до +4..+9 градусов, на юге страны даже до +10 градусов. На следующей неделе, вероятно, станет холоднее.

На этой неделе неделе ветер будет дуть с юга и запада.

В новогоднюю ночь временами ожидается дождь, возможен и сильный дождь.

В связи с дождями и таянием снега во второй половине этой и следующей недели уровень воды в реках поднимется, местами ожидается ледоход и затопление низин.

Галерея: Зимние праздники в Латвии