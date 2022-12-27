В среду будет прохладнее, ожидается дождь со снегом

Ожидается переменная облачность, в течение дня с запада будет перемещаться обширная зона осадков - дождя и снега. Дороги будут скользкими.

Ночью на побережье еще возможны порывы западного, юго-западного ветра до 17 метров в секунду, днем ветер ослабнет до умеренного.

Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса.

В Риге осадки ожидаются в основном к вечеру, а температура ночью и днем будет около нуля.