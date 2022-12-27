В среду температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут осадки, прогнозируют синоптики.
В среду будет прохладнее, ожидается дождь со снегом
В среду будет прохладнее, ожидается дождь со снегом
Ожидается переменная облачность, в течение дня с запада будет перемещаться обширная зона осадков - дождя и снега. Дороги будут скользкими.
Ночью на побережье еще возможны порывы западного, юго-западного ветра до 17 метров в секунду, днем ветер ослабнет до умеренного.
Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса.
В Риге осадки ожидаются в основном к вечеру, а температура ночью и днем будет около нуля.
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