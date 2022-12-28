В четверг, 29 декабря, в Латвии временами ожидается дождь, ночью также снег, днем местами на востоке страны мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Синоптики рассказали о погоде на четверг
Синоптики рассказали о погоде на четверг
Дороги будут скользкими. Будет пасмурно, местами сгустится туман.
Ветер слабый или умеренный с юга. Температура воздуха составит -1..+4 градуса, в Курземе +4..+7 градусов.
В четверг в Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, ночью выпадет мокрый снег. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью ноль градусов, во второй половине дня +3 градуса.
Галерея: Оттепель в Латвии
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