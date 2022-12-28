Синоптики рассказали о погоде на четверг

Дороги будут скользкими. Будет пасмурно, местами сгустится туман.

Ветер слабый или умеренный с юга. Температура воздуха составит -1..+4 градуса, в Курземе +4..+7 градусов.

В четверг в Риге ожидается пасмурная и дождливая погода, ночью выпадет мокрый снег. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью ноль градусов, во второй половине дня +3 градуса.

Галерея: Оттепель в Латвии