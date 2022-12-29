В четверг в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, местами возможен туман, на востоке страны - мокрый снег.
В четверг будет пасмурно, местами дождь
В четверг будет пасмурно, местами дождь
По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит 0...+4 градуса, в Курземе - до +4...+7 градусов.
В Риге ожидается дождь и туман, а температура воздуха составит +3...+4 градуса.
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