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В четверг будет пасмурно, местами дождь

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг будет пасмурно, местами дождь
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Зимний пейзаж в Латгале. Иллюстративное фото.
Зимний пейзаж в Латгале. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

В четверг в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода, местами возможен туман, на востоке страны - мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит 0...+4 градуса, в Курземе - до +4...+7 градусов.

В Риге ожидается дождь и туман, а температура воздуха составит +3...+4 градуса.

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