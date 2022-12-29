В начале января прогнозируется самый высокий уровень воды в реках

В реках Курземе самый высокий уровень воды ожидается в первые дни января, а в Видземе и Латгале - около 10 января. На некоторых участках рек начнется ледоход, возможно образование ледовых заторов.

Уровень воды в реках в конце прошлой и первой половине этой недели в основном падал, а сейчас вновь начинает подниматься.

Уровень воды в реке Тервете, вышедшей из берегов на Рождество, на этой неделе снизился более чем на полметра.