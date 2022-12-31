В последний день 2022 года в Латвии ожидается пасмурная погода с небольшими дождями, прогнозируют синоптики.
Пасмурно и дождливо: прогноз погоды на последний день 2022 года
Пасмурно и дождливо: прогноз погоды на последний день 2022 года
Во второй половине дня более интенсивные осадки прогнозируются в Лиепае, а вечером - и на остальной территории страны.
Южный, юго-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, утром на побережье ожидаются порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха к вечеру повысится до +5...+8 градусов, на востоке - до +2...+4 градусов.
В Риге больше осадков ожидается к вечеру, температура воздуха составит около +6 градусов.
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