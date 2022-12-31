Пасмурно и дождливо: прогноз погоды на последний день 2022 года

Во второй половине дня более интенсивные осадки прогнозируются в Лиепае, а вечером - и на остальной территории страны.

Южный, юго-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, утром на побережье ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха к вечеру повысится до +5...+8 градусов, на востоке - до +2...+4 градусов.

В Риге больше осадков ожидается к вечеру, температура воздуха составит около +6 градусов.