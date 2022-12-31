2023 год начнется с дождей и рекордов тепла

Юго-западный ветер принесет в Латвию теплый воздух - столбики термометров поднимутся до +6...+11 градусов, побив рекорды тепла для 31 декабря и 1 января.

Однако уже в воскресенье с севера начнут поступать более прохладные воздушные массы, и температура воздуха опустится до +1...+6 градусов. Дождь местами сменится мокрым снегом.

В первый день года на юге Латвии ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-19 метров в секунду, в то время как на остальной части страны будет преобладать слабый ветер.

В Риге 2023 год начнется с затяжного дождя. В праздничную ночь температура приблизится к +10 градусам, а днем в воскресенье опустится до +3...+4 градусов.

Из-за дождей в реках ожидается подъем уровня воды, возможно затопление пойм и других низких мест. Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в реках по всей стране.