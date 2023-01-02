Проливные дожди и температурный рекорд: прогноз синоптиков на понедельник

Максимальная температура воздуха составит от 0...+3 градусов на северо-востоке до +4...+8 градусов на остальной территории страны. Прогнозируется, что вечером будет побит температурный рекорд для 2 января - +8,2 градуса, зафиксированный в 2007 году в Руцаве.