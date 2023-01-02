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Проливные дожди и температурный рекорд: прогноз синоптиков на понедельник

rus.tvnet.lv/LETA
Проливные дожди и температурный рекорд: прогноз синоптиков на понедельник
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Дождь в Риге.
Дождь в Риге. Фото: Paula Čurkste / LETA

В понедельник, 2 января, во второй половине дня усилится облачность, а начиная с юго-запада ожидается продолжительный дождь, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от 0...+3 градусов на северо-востоке до +4...+8 градусов на остальной территории страны. Прогнозируется, что вечером будет побит температурный рекорд для 2 января - +8,2 градуса, зафиксированный в 2007 году в Руцаве.

В Риге во второй половине дня начнется затяжной дождь, температура воздуха поднимется до +5...+6 градусов.

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