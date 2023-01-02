Уровень воды в латвийских реках продолжает подниматься, местами стремительно, также продолжается ледоход, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Читатель TVNET запечатлел движение льда на реке Огре.
Уровень воды в реках продолжает подниматься: действует предупреждение
Уровень воды в реках продолжает подниматься: действует предупреждение
В выходные дни наблюдался ледоход на Лиелупе, Даугаве, Огре, Малой Югле, Большой Югле, Амате и других реках.
Видео: Движение льда на реке Огре
Затоплены поймы рек, в некоторых местах - и другие низкие территории вдоль берегов.
По всей стране действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.
По прогнозам гидрологов, самый высокий уровень воды в реках центральной и восточной Латвии ожидается во второй половине недели, а местами и позже.
В предстоящие выходные дни прогнозируется сильный мороз, который местами в Видземе и Латгале может превысить -20 градусов, поэтому на реках вновь образуется лед.
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