VUGD предупреждает о сильном ветре

С 22:00 до 2:00 юго-западный, западный ветер усилится порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), а в период с 2:00 до 6:00 в северной части Латвии и на морском побережье ветер усилится порывами до 20-22 м/с, рассказали в VUGD.