Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о сильном ветре.
VUGD предупреждает о сильном ветре
VUGD предупреждает о сильном ветре
С 22:00 до 2:00 юго-западный, западный ветер усилится порывами до 15-19 метров в секунду (м/с), а в период с 2:00 до 6:00 в северной части Латвии и на морском побережье ветер усилится порывами до 20-22 м/с, рассказали в VUGD.
Служба указывает, что в такую погоду ломаются ветви деревьев, незафиксированные предметы или обломки могут летать по воздуху.
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