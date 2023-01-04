В среду вечером ожидается снегопад; он продолжится и в четверг

Во второй половине дня с юго-запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков. Вечером в среду и в четверг ожидаются сильный снег и метель, в Южно-Курземском крае - и дождь. На большей части страны выпадет 5-10 сантиметров снега, меньше его будет в северо-восточных районах страны, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, начиная с Курземе, в среду он сменит направление на южное, юго-западное. Максимальная температура воздуха составит -1...+3 градуса.

В Риге между облаками будут пробиваться лучи солнца, вечером начнется снег, и ночь на четверг и с утра он будет сильным. Небольшой западный ветер постепенно перейдет в южный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +1 градус.