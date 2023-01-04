Уже в четверг погода изменится и придут морозы. Когда снова ждать потепления?

В среду вечером и в четверг в Латвии ожидается сильный снег и метель, меньше осадков будет в северо-восточной части страны, на границе с Эстонией снега не будет вообще. В четверг усилится восточный, северо-восточный ветер - ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду, на курземском побережье Рижского залива - до 22 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

В четверг температура воздуха понизится, вечером столбик термометра опустится до -4...-9 градусов, на северо-востоке страны ожидается мороз до -12 градусов. При сильном ветре будет казаться еще холоднее. Небо прояснится.

Утром в пятницу температура воздуха на большей части территории страны опустится до -13...-18 градусов, холодная погода сохранится до конца недели.

В субботу и воскресенье будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Выглянет солнце, осадков будет мало.

Вечером в воскресенье и в начале следующей недели, при порывистом юго-восточном ветре, ожидаются осадки, в том числе ледяной дождь. На следующей неделе, начиная с Курземе, мороз снизится и возможна оттепель.