Оранжевое предупреждение! На Латвию надвигаются сильные снегопады

🟠 Tiks izsludināts oranžais brīdinājums par stipru snigšanu.



Latvijai no rietumiem tuvojas ciklons, līdz ar to šodien pēcpusdienā Latviju sāks šķērsot plaša intensīvu nokrišņu zona. Vairāk: https://t.co/xNdhH9VQQi



Aktuālā brīdinājumu informācija: https://t.co/gYbJNKk0ZC pic.twitter.com/gswaaHGWzf — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 4, 2023

В ночь на четверг ожидается очень сильный снегопад - на большей части территории страны образуется снежный покров толщиной 5-7 сантиметров, а местами на западе страны - 10-12 сантиметров.

В среду вечером ветер сменит направление на восточное и северо-восточное. Он будет умеренно сильным, а в прибрежных районах сильным - порывы будут достигать скорости 15-20 метров в секунду, в связи с чем ожидается метель. Местами видимость снизится менее чем до 1 километра.

В среду вечером постепенно начнет понижаться температура воздуха. В ночь на четверг и в четверг на большей части территории Латвии столбик термометра опустится до -1...-6 градусов, однако на юго-западе страны сохранится оттепель, там температура воздуха составит 0...+1 градус.

В ночь на пятницу над Латвией усилится влияние области высокого давления - с восточным, северо-восточным ветром продолжат поступать холодные воздушные массы, и на всей территории страны ожидается мороз до -9...-14 градусов. Мороз сохранится все выходные. Существует довольно большая вероятность того, что в ночь на субботу в юго-восточных районах столбик термометра может опуститься даже ниже отметки в -20 градусов.