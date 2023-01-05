В пятницу утром в Латвии местами температура упадет до -18 градусов

Наиболее сильные морозы ожидаются на востоке страны.

Фото: Снег в Риге

Небо будет в основном ясным, значительных осадков не ожидается.

При слабом и умеренном восточном ветре максимальная температура воздуха в пятницу днем составит от -6 градусов в Курземе до -14 градусов в Латгале.

В Риге в пятницу будет солнечно, без осадков, умеренный северный, северо-восточный ветер в течение дня перейдет в восточный, юго-восточный. Температура воздуха составит около -10 градусов.