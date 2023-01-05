В пятницу утром температура воздуха в Латвии опустится до -13...-18 градусов, местами на побережье и в Курземе - до -6...-11 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу утром в Латвии местами температура упадет до -18 градусов
В пятницу утром в Латвии местами температура упадет до -18 градусов
Наиболее сильные морозы ожидаются на востоке страны.
Фото: Снег в Риге
Небо будет в основном ясным, значительных осадков не ожидается.
При слабом и умеренном восточном ветре максимальная температура воздуха в пятницу днем составит от -6 градусов в Курземе до -14 градусов в Латгале.
В Риге в пятницу будет солнечно, без осадков, умеренный северный, северо-восточный ветер в течение дня перейдет в восточный, юго-восточный. Температура воздуха составит около -10 градусов.
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