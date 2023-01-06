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Суббота будет холодной; выглянет солнце

rus.tvnet.lv/LETA
Суббота будет холодной; выглянет солнце
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Снег в Риге. Январь 2023 г.
Снег в Риге. Январь 2023 г. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу в Латвии ожидается частичная облачность, выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Более светлым день будет в Видземе и Латгале. Местами в Курземе и Земгале возможен небольшой снег.

При умеренном юго-восточном ветре, температура воздуха составит -8...-14 градусов, местами в Курземе - -5...-7 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть холодный юго-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду, а температура воздуха повысится до -10...-11 градусов.

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