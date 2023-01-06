Суббота будет холодной; выглянет солнце

Более светлым день будет в Видземе и Латгале. Местами в Курземе и Земгале возможен небольшой снег.

При умеренном юго-восточном ветре, температура воздуха составит -8...-14 градусов, местами в Курземе - -5...-7 градусов.

В Риге осадков не ожидается, будет дуть холодный юго-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду, а температура воздуха повысится до -10...-11 градусов.