В воскресенье мороз в Латвии ослабнет, а в Курземе температура воздуха поднимется до +1 градуса, прогнозируют синоптики.
В воскресенье мороз начнет отступать, возможны ледяной дождь и гололед
В воскресенье мороз начнет отступать, возможны ледяной дождь и гололед
Небо будет преимущественно облачным, местами пройдет небольшой снег. В Курземе ожидается ледяной дождь, на дорогах - гололед.
В воскресенье будет преобладать умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.
Минимальная температура ночью составит от -5 градусов в Южно-Курземском крае до -19 градусов у границы с Россией. Днем потеплеет до +1...-4 градусов, на востоке - до -5...-10 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит от -11 градусов ночью до -4 градусов днем.
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