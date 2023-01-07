В воскресенье мороз начнет отступать, возможны ледяной дождь и гололед

Небо будет преимущественно облачным, местами пройдет небольшой снег. В Курземе ожидается ледяной дождь, на дорогах - гололед.

В воскресенье будет преобладать умеренный южный, юго-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит от -5 градусов в Южно-Курземском крае до -19 градусов у границы с Россией. Днем потеплеет до +1...-4 градусов, на востоке - до -5...-10 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит от -11 градусов ночью до -4 градусов днем.