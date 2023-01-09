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Снег и ледяной дождь: синоптики рассказали о погоде на вторник

TVNET/LETA
Снег и ледяной дождь: синоптики рассказали о погоде на вторник
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Paula Čurkste/LETA

В ночь на вторник, 10 января, Латвию с юга будет пересекать зона осадков - ожидается снег и замерзающий дождь, местами сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Днем осадки выпадут преимущественно в восточной части страны. Дороги будут скользкими. Сохранится пасмурная погода, во многих местах сформируется туман.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, в восточных районах порывами до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, на северо-востоке до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +1...+5 градусов, а на востоке страны температура составит 0...-3 градуса.

В Риге в ночь на вторник ожидается снег и ледяной дождь, днем - небольшой дождь и туман. Улицы и тротуары обледенеют. Порывистый юго-восточный ветер сменится более слабым южным ветром. Температура воздуха составит -2 градуса ночью и +2 градуса днем.

Галерея: Зима в Латвии

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