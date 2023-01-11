В среду, 11 января, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой дождь или снег, прогнозируют синоптики.
В среду будет облачно и ветрено
В среду будет облачно и ветрено
Более обильные дожди ожидаются вечером на западе Курземе.
Начиная с Курземе, скорость южного ветра начнет усиливаться и в порывах достигнет 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха днем и вечером составит от -3 градусов на востоке Латгале до +4 градусов на побережье Курземе.
В Риге ожидается пасмурный день, без осадков. Постепенно усилится южный ветер, к вечеру ожидаются его порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.
Галерея: Зима в Латвии
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