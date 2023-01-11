В среду будет облачно и ветрено

Более обильные дожди ожидаются вечером на западе Курземе.

Начиная с Курземе, скорость южного ветра начнет усиливаться и в порывах достигнет 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха днем и вечером составит от -3 градусов на востоке Латгале до +4 градусов на побережье Курземе.

В Риге ожидается пасмурный день, без осадков. Постепенно усилится южный ветер, к вечеру ожидаются его порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.

Галерея: Зима в Латвии