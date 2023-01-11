Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса в среду вечером превысил отметку оранжевого предупреждения, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса превысил отметку оранжевого предупреждения
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса превысил отметку оранжевого предупреждения
В среду незадолго до 17 часов уровень воды в этом месте в Даугаве достиг 6,91 метра над нулевой отметкой.
Гидрологи отмечают, что уровень воды в Даугаве на Плявинском водохранилище остается повышенным, продолжается уплотнение шуги, колебания уровня воды и затопление территорий.
Более обширные территории затоплены на участке Екабпилс-Плявиняс.
Оранжевое предупреждение объявляется, когда ситуация становится опасной и жители должны быть готовы защитить себя и свое имущество, возможно затопление домов и транспортной инфраструктуры. Красное предупреждение еще более серьезно.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова