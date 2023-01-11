В четверг как ночью, так и днем в Латвии ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, а на востоке страны - метель, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидаются дождь и метель
В четверг ожидаются дождь и метель
В Латгале ночь пройдет без значительных осадков.
Сохранится преимущественно пасмурная погода, дороги будут скользкими.
Скорость южного ветра в порывах достигнет 12-17 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0...+3 градуса, на востоке страны -1...-4 градуса. Днем воздух прогреется до +2...+6 градусов, на востоке - до -1...+2 градусов.
В Риге в четверг время от времени будет идти дождь, ночью и утром также ожидается мокрый снег. Южный ветер порывами временами может достигать скорости 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +1 градус ночью и +4 градуса во второй половине дня.
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