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Дождь, снег и метель! Какую погоду ждать в четверг?

TVNET/LETA
Дождь, снег и метель! Какую погоду ждать в четверг?
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Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

В четверг, 12 января, в Латгале, Селии и многих местах Видземе пойдет снег, местами возможна небольшая метель, прогнозируют синоптики.

При этом в Курземе время от времени будет идти дождь. Местами по всей стране образуется туман.

Небо будет затянуто облаками. Ветер - умеренный южный, на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов, на востоке страны - около нуля градусов.

В Риге время от времени ожидается небольшой дождь, дымка, будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +4 градусов.

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