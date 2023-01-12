В четверг, 12 января, в Латгале, Селии и многих местах Видземе пойдет снег, местами возможна небольшая метель, прогнозируют синоптики.
Дождь, снег и метель! Какую погоду ждать в четверг?
Дождь, снег и метель! Какую погоду ждать в четверг?
При этом в Курземе время от времени будет идти дождь. Местами по всей стране образуется туман.
Небо будет затянуто облаками. Ветер - умеренный южный, на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов, на востоке страны - около нуля градусов.
В Риге время от времени ожидается небольшой дождь, дымка, будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +4 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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