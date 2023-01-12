Дождь, снег и метель! Какую погоду ждать в четверг?

При этом в Курземе время от времени будет идти дождь. Местами по всей стране образуется туман.

Небо будет затянуто облаками. Ветер - умеренный южный, на западном побережье Курземе его порывы усилятся до 17 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов, на востоке страны - около нуля градусов.

В Риге время от времени ожидается небольшой дождь, дымка, будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +4 градусов.

Галерея: Зима в Латвии