В пятницу ожидается дождливая погода; потеплеет до +7 градусов

Ожидается облачная погода, ближе к вечеру в Курземе возможны прояснения. Местами видимость снизит дымка, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит от +1...+4 градусов в восточных районах и до +4...+7 градусов в других районах страны.

Южный порывистый ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду.

В Риге в пятницу ожидается облачная погода и дождь, порывы южного ветра будут дуть со скоростью до 12 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +6 градусов.