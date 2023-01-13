В пятницу по всей Латвии периодически ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
В пятницу ожидается дождливая погода; потеплеет до +7 градусов
В пятницу ожидается дождливая погода; потеплеет до +7 градусов
Ожидается облачная погода, ближе к вечеру в Курземе возможны прояснения. Местами видимость снизит дымка, сообщает агентство LETA.
Максимальная температура воздуха составит от +1...+4 градусов в восточных районах и до +4...+7 градусов в других районах страны.
Южный порывистый ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду.
В Риге в пятницу ожидается облачная погода и дождь, порывы южного ветра будут дуть со скоростью до 12 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +6 градусов.
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