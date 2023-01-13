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В пятницу ожидается дождливая погода; потеплеет до +7 градусов

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В пятницу ожидается дождливая погода; потеплеет до +7 градусов
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Дождь
Дождь Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу по всей Латвии периодически ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Ожидается облачная погода, ближе к вечеру в Курземе возможны прояснения. Местами видимость снизит дымка, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит от +1...+4 градусов в восточных районах и до +4...+7 градусов в других районах страны.

Южный порывистый ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду.

В Риге в пятницу ожидается облачная погода и дождь, порывы южного ветра будут дуть со скоростью до 12 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

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