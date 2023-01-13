TVNET с места событий ⟩ В Екабпилсе начала разрушаться защитная плотина. Ее оперативно чинят, жителей эвакуируют

ООО Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнением в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.
Видео: Наводнение в Екабпилсе
Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве возле Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.
Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.
В Аугшдаугавском крае угрозы наводнения пока нет
Опасности затопления в Аугшдаугавском крае пока нет, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Затоплены поймы Двиете, но населенные пункты не затронуты. Технический директор краевой думы Валерий Лякса сообщил, что в настоящее время уровень воды в крае примерно на 3,5 метра ниже критической отметки, поэтому особых опасений нет. Ситуация находится под контролем.
"Учитывая глобальные прогнозы, ситуация может измениться и ухудшиться. Сейчас только январь, а наводнения обычно начинаются в марте", - говорит Лякса.
В Аугшдаугавском крае затопляемые участки есть в нескольких волостях - Ликсненской, Лауцесской, Калкунской, Ницгальской и Свентской, где каждый год существует опасность затопления.
По закрытым улицам не курсирует общественный транспорт и не обслуживаются остановки общественного транспорта, сообщает муниципалитет.
Несмотря на напряженную ситуацию, жители Екабпилса могут безопасно передвигаться по мосту через Даугаву, в ближайшее время закрытие моста не планируется.
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