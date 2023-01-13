TVNET с места событий ⟩ В Екабпилсе начала разрушаться защитная плотина. Ее оперативно чинят, жителей эвакуируют

В 13:50 на Даугаве у Екабпилса уровень воды достиг 8,52 метра выше нулевой отметки и продолжает повышаться. Выше уровень воды был только во время наводнений 1981 года, когда он достиг уровня 8,97 метра выше нулевой отметки.

Жители улицы Плявиню на участке от музыкальной школы А. Жилинскиса до микрорайона улицы Целтниеку срочно должны эвакуироваться, сообщает самоуправление Екабпилсского края.

Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если во время оттепели воды Даугавы через ледовые заторы проделают дорогу в Плявиньское водохранилище, после возвращения морозов ожидается новое повышение уровня воды.

Ситуация в Екабпилсе довольно серьезная, так как городская защитная дамба не выдерживает нагрузку, отметил мэр. Дамбу оперативно чинят, подсыпая при помощи тяжелой техники грунт в надежде на то, что она выдержит. "Даугава очень быстро может найти новое русло и пойти через микрорайон улицы Целтниеку", - сказал мэр. Жители сами уезжают на машинах, поэтому нельзя точно сказать, сколько человек эвакуировалось.