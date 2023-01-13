Пт, 13.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

TVNET с места событий ⟩ В Екабпилсе начала разрушаться защитная плотина. Ее оперативно чинят, жителей эвакуируют

Дополнено в 15:46
rus.tvnet.lv
В Екабпилсе начала разрушаться защитная плотина. Ее оперативно чинят, жителей эвакуируют
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Эвакуационный автобус в Екабпилсе
Эвакуационный автобус в Екабпилсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
  • Медленно начала разрушаться защитная плотина
  • В Екабпилсе уровень воды в Даугаве превысил критическую отметку
  • Для жителей обеспечены эвакуационные автобусы

В Екабпилсе медленно начала разрушаться защищающая город плотина, однако ее оперативно чинят и эвакуируют жителей, рассказал агентству LETA мэр Екабпилса Райвис Раганис.

В 13:50 на Даугаве у Екабпилса уровень воды достиг 8,52 метра выше нулевой отметки и продолжает повышаться. Выше уровень воды был только во время наводнений 1981 года, когда он достиг уровня 8,97 метра выше нулевой отметки.

Жители улицы Плявиню на участке от музыкальной школы А. Жилинскиса до микрорайона улицы Целтниеку срочно должны эвакуироваться, сообщает самоуправление Екабпилсского края.

Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если во время оттепели воды Даугавы через ледовые заторы проделают дорогу в Плявиньское водохранилище, после возвращения морозов ожидается новое повышение уровня воды.

Ситуация в Екабпилсе довольно серьезная, так как городская защитная дамба не выдерживает нагрузку, отметил мэр. Дамбу оперативно чинят, подсыпая при помощи тяжелой техники грунт в надежде на то, что она выдержит. "Даугава очень быстро может найти новое русло и пойти через микрорайон улицы Целтниеку", - сказал мэр. Жители сами уезжают на машинах, поэтому нельзя точно сказать, сколько человек эвакуировалось.

В Екабпилсе находится руководство Государственной пожарно-спасательной службы, которое помогает в работе, доставлен контейнер со спасательным оборудованием - лодки, насосы и другие необходимые вещи.

Жителям, которые находятся на подверженных риску затопления территориях и нуждаются в эвакуации, предоставляются эвакуационные автобусы, а муниципалитет распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи. Ведется непрерывный мониторинг состояния плотины, а также ответственные службы следят за ситуацией в городе, подчеркнул Рагайнис.

Как сообщалось, в связи со стремительным подъемом уровня воды в Екабпилсе приостановлены занятия в образовательных учреждениях города и края: Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200a, Ригас, 192, в Екабпилсской художественно-музыкальной школе, Екабпилсском детско-юношеском центре и Абельской начальной школе.

Президент Эгил Левитс связался с мэром Екабпилса Райвисом Раганисом

Президент Эгил Левитс связался с мэром Екабпилса Райвисом Раганисом, чтобы обсудить драматическую ситуацию с наводнениями в городе. Левитс поблагодарил вовлеченные службы за эффективное сотрудничество и оценил большой вклад мэра города в подготовку к эвакуации жителей и предотвращение наводнений.

Жителей эвакуируют

Самоуправление призывает жителей не посещать и не передвигаться по территориям, подверженным наводнениям, так как поток людей осложняет работу спасателей и служб безопасности. Жителей призывают сохранять бдительность, а заодно и спокойствие.

Для жителей, которые находятся на подверженных наводнениям территориях и которым необходима эвакуация, будут обеспечены эвакуационные автобусы, которые будут доступны в четырех местах в городе

- на улице Аусеклиша, 4, улице Земгалес, на стоянке у Екабпилсской римской католической церкви, на улице Ригас у магазина Mini Rimi и на площади улицы Казарму с 12:30, а на стоянке у Екабпилсского спортивного холла - с 15 часов.

В связи со стремительным подъемом уровня воды в Екабпилсе приостановлены занятия в образовательных учреждениях города и края: Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200a, Ригас, 192, в Екабпилсской художественно-музыкальной школе, Екабпилсском детско-юношеском центре и Абельской начальной школе.

Эвакуация будет происходить в Екабпилсскую 2-ю среднюю школу, в спортзале которой будет обеспечен приют. Дополнительный эвакуационный пункт открыт также в Екабпилсской 3-й средней школе.

Быстро затопляется улица Межрупниеку. Перекрыто движение на участке улицы Плявиню от улицы Дамбья до улицы Заля, от улицы Звейниека до улицы Межрупниеку, от Даугавкрасти до улицы Бебру.

По закрытым улицам не курсирует общественный транспорт и не обслуживаются остановки общественного транспорта, сообщает муниципалитет.

Несмотря на напряженную ситуацию, жители Екабпилса могут безопасно передвигаться по мосту через Даугаву, в ближайшее время закрытие моста не планируется.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Улицы закрывают для движения

Улицы Екабпилса закрываются для движения из-за наводнения, сообщили агентству LETA в муниципалитете.

Быстро затопляется улица Межрупниеку. Перекрыто движение на участке улицы Плявиню от улицы Дамбья до улицы Заля, от улицы Звейниека до улицы Межрупниеку, от Даугавкрасты до улицы Бебру. Максимальная скорость ограничена на участке улицы Ригас от улицы Краста до улицы Кугю.

Общественный транспорт по закрытым улицам не курсирует, не обслуживаются конкретные остановки, сообщает самоуправление.

Как рассказали TVNET опрошенные жители Екабпилса, ситуация пока не такая серьезная, как была в 1981 году, однако основания для тревоги есть, так как в последние годы столь масштабных наводнений не наблюдалось.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Утром были эвакуированы три человека

В Екабпилсе из-за наводнений утром в пятницу из жилого дома на улице Даугавас были эвакуированы три человека, сообщает агентство LETA.

В помещениях здания на полу уже была вода.

Чтобы повысить готовность реагировать, если ситуация станет хуже и потребуется эвакуировать и спасать большее число жителей Екабпилса, Екабпилсское отделение Пожарно-спасательной службы (VUGD) увеличило количество людей и технических ресурсов - были привлечены пожарные, которые находятся не на работе, передислоцированы дополнительные технические ресурсы.

Привлечены ведущие специалисты VUGD, которые на месте координируют деятельность всех вовлеченных структур и обеспечивают непрерывный мониторинг ситуации и обмен информацией. Если потребуется одновременно оповестить об опасности большое число жителей, VUGD задействует сирены тревоги.

В связи с резким подъемом уровня воды в Екабпилсе прекращены занятия в учебных заведениях, расположенных в районах, подверженных наводнениям - Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200а, и Ригас, 192, Екабпилсской художественнно-музыкальной школе, Екабпилсском центре детей и молодежи, основной школе Абелю.

ООО Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнением в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве возле Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.

Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.

В Аугшдаугавском крае угрозы наводнения пока нет

Опасности затопления в Аугшдаугавском крае пока нет, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Затоплены поймы Двиете, но населенные пункты не затронуты. Технический директор краевой думы Валерий Лякса сообщил, что в настоящее время уровень воды в крае примерно на 3,5 метра ниже критической отметки, поэтому особых опасений нет. Ситуация находится под контролем.

"Учитывая глобальные прогнозы, ситуация может измениться и ухудшиться. Сейчас только январь, а наводнения обычно начинаются в марте", - говорит Лякса.

В Аугшдаугавском крае затопляемые участки есть в нескольких волостях - Ликсненской, Лауцесской, Калкунской, Ницгальской и Свентской, где каждый год существует опасность затопления.

По закрытым улицам не курсирует общественный транспорт и не обслуживаются остановки общественного транспорта, сообщает муниципалитет.

Несмотря на напряженную ситуацию, жители Екабпилса могут безопасно передвигаться по мосту через Даугаву, в ближайшее время закрытие моста не планируется.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх