Уровень воды на Даугаве возле Екабпилса превысил 8 метров

Предыдущий максимум был 7,79 метра в четверг утром; в середине дня уровень воды снизился на полметра, но затем постепенно начал снова подниматься.

Видео: Наводнение в Екабпилсском крае

Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.

Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.

Уровень воды продолжает медленно снижаться у моста Зельки и на большей части Даугавы, в Плявиняс ситуация не изменилась.