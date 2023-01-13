Уровень воды в Екабпилсе приближается к критическому, жителей просят эвакуироваться

Это означает, что ожидается широкомасштабное опасное для жизни затопление домов и потребуется эвакуация. Движение очень затруднено, нарушены электро- и водоснабжение, телекоммуникационная связь. Жителям предлагается покинуть опасные районы и следовать всем инструкциям ответственных учреждений.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Вчера поздно вечером после оперативного совещания мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис в короткой видеозаписи обратился к жителям, призвав их не откладывать эвакуацию на последний момент, когда это может быть очень сложно, опасно для жизни спасателей или даже невозможно.

Видео: Наводнение в Екабпилсском крае

Сегодня утром самоуправление сообщает, что паводковые воды продолжают поступать в Екабпилс. Паводковые воды из колодцев на ул. Ригас, Плявиняс и др. продолжают затапливать улицы, прилегающие к защитной дамбе.

В связи с резким подъемом уровня воды в Екабпилсе прекращены занятия в учебных заведениях, расположенных в районах, подверженных наводнениям - Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200а и Ригас, 192, Екабпилсской художественнно-музыкальной школе, Екабпилсском центре детей и молодежи, основной школе Абелю.

ООО Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнениями в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве у Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.

Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.