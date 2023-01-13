Улицы Екабпилса закрываются для движения из-за наводнения, сообщили агентству LETA в муниципалитете.
Уровень воды в Екабпилсе продолжает подниматься, улицы закрывают для движения
Уровень воды продолжает подниматься, около 10.30 он был на 8,34 метра выше нулевой отметки и всего на несколько сантиметров ниже критической отметки 8,40 метра, говорится в сообщении мэрии в социальных сетях.
Это означает, что ожидается широкомасштабное опасное для жизни затопление домов и потребуется эвакуация. Жителям предлагается покинуть опасные районы и следовать всем инструкциям ответственных учреждений.
Быстро затопляется улица Межрупниеку. Перекрыто движение на участке улицы Плявиню от улицы Дамбья до улицы Заля, от улицы Звейниека до улицы Межрупниеку, от Даугавкрасты до улицы Бебру. Максимальная скорость ограничена на участке улицы Ригас от улицы Краста до улицы Кугю.
Общественный транспорт по закрытым улицам не курсирует, не обслуживаются конкретные остановки, сообщает самоуправление.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
Как рассказали TVNET опрошенные жители Екабпилса, ситуация пока что не столь серьезна, как была в 1981 году, однако основание для тревоги есть, так как в последние годы столь масштабных наводнений не наблюдалось.
Видео: Наводнение в Екабпилсе
Эвакуированы три человека
В Екабпилсе из-за наводнений утром в пятницу из жилого дома на улице Даугавас были эвакуированы три человека, сообщает агентство LETA.
В помещениях здания на полу уже была вода.
Чтобы повысить готовность реагировать, если ситуация станет хуже и потребуется эвакуировать и спасать большее число жителей Екабпилса, Екабпилсское отделение Пожарно-спасательной службы (VUGD) увеличило количество людей и технических ресурсов - были привлечены пожарные, которые находятся не на работе, передислоцированы дополнительные технические ресурсы.
Привлечены ведущие специалисты VUGD, которые на месте координируют деятельность всех вовлеченных структур и обеспечивают непрерывный мониторинг ситуации и обмен информацией. Если потребуется одновременно оповестить об опасности большое число жителей, VUGD задействует сирены тревоги.
В связи с резким подъемом уровня воды в Екабпилсе прекращены занятия в учебных заведениях, расположенных в районах, подверженных наводнениям - Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200а, и Ригас, 192, Екабпилсской художественнно-музыкальной школе, Екабпилсском центре детей и молодежи, основной школе Абелю.
ООО Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнением в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.
Видео: Наводнение в Екабпилсе
Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве возле Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.
Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.
В Аугшдаугавском крае угрозы наводнения пока нет
Опасности затопления в Аугшдаугавском крае пока нет, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Затоплены поймы Двиете, но населенные пункты не затронуты. Технический директор краевой думы Валерий Лякса сообщил, что в настоящее время уровень воды в крае примерно на 3,5 метра ниже критической отметки, поэтому особых опасений нет. Ситуация находится под контролем.
"Учитывая глобальные прогнозы, ситуация может измениться и ухудшиться. Сейчас только январь, а наводнения обычно начинаются в марте", - говорит Лякса.
В Аугшдаугавском крае затопляемые участки есть в нескольких волостях - Ликсненской, Лауцесской, Калкунской, Ницгальской и Свентской, где каждый год существует опасность затопления.
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