Уровень воды в Екабпилсе продолжает подниматься, улицы закрывают для движения

В помещениях здания на полу уже была вода.

Чтобы повысить готовность реагировать, если ситуация станет хуже и потребуется эвакуировать и спасать большее число жителей Екабпилса, Екабпилсское отделение Пожарно-спасательной службы (VUGD) увеличило количество людей и технических ресурсов - были привлечены пожарные, которые находятся не на работе, передислоцированы дополнительные технические ресурсы.

Привлечены ведущие специалисты VUGD, которые на месте координируют деятельность всех вовлеченных структур и обеспечивают непрерывный мониторинг ситуации и обмен информацией. Если потребуется одновременно оповестить об опасности большое число жителей, VUGD задействует сирены тревоги.

В связи с резким подъемом уровня воды в Екабпилсе прекращены занятия в учебных заведениях, расположенных в районах, подверженных наводнениям - Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200а, и Ригас, 192, Екабпилсской художественнно-музыкальной школе, Екабпилсском центре детей и молодежи, основной школе Абелю.

ООО Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнением в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве возле Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.