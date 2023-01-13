В Екабпилсе в связи с наводнением началась эвакуация

- на улице Аусеклиша, 4, улице Земгалес, на стоянке у Екабпилсской римской католической церкви, на улице Ригас у магазина Mini Rimi и на площади улицы Казарму с 12:30, а на стоянке у Екабпилсского спортивного холла - с 15 часов.

Эвакуация будет происходить в Екабпилсскую 2-ю среднюю школу, в спортзале которой будет обеспечен приют.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Улицы закрывают для движения

Улицы Екабпилса закрываются для движения из-за наводнения, сообщили агентству LETA в муниципалитете.

Быстро затопляется улица Межрупниеку. Перекрыто движение на участке улицы Плявиню от улицы Дамбья до улицы Заля, от улицы Звейниека до улицы Межрупниеку, от Даугавкрасты до улицы Бебру. Максимальная скорость ограничена на участке улицы Ригас от улицы Краста до улицы Кугю.

Общественный транспорт по закрытым улицам не курсирует, не обслуживаются конкретные остановки, сообщает самоуправление.

Как рассказали TVNET опрошенные жители Екабпилса, ситуация пока не такая серьезная, как была в 1981 году, однако основания для тревоги есть, так как в последние годы столь масштабных наводнений не наблюдалось.

Видео: Наводнение в Екабпилсе

Эвакуированы три человека

В Екабпилсе из-за наводнений утром в пятницу из жилого дома на улице Даугавас были эвакуированы три человека, сообщает агентство LETA.

В помещениях здания на полу уже была вода.