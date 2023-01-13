В Екабпилсе в связи с наводнением началась эвакуация

Привлечены ведущие специалисты VUGD, которые на месте координируют деятельность всех вовлеченных структур и обеспечивают непрерывный мониторинг ситуации и обмен информацией. Если потребуется одновременно оповестить об опасности большое число жителей, VUGD задействует сирены тревоги.
В связи с резким подъемом уровня воды в Екабпилсе прекращены занятия в учебных заведениях, расположенных в районах, подверженных наводнениям - Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных на улице Ригас, 200а, и Ригас, 192, Екабпилсской художественнно-музыкальной школе, Екабпилсском центре детей и молодежи, основной школе Абелю.
ООО Jēkabpils ūdens сообщает, что с учетом ситуации оборудование и человеческие ресурсы компании являются приоритетными для борьбы с наводнением в критических районах. Поэтому в настоящее время компания не откачивает воду из подвалов частных домов.
Видео: Наводнение в Екабпилсе
Уже сообщалось, что в Екабпилсском крае действует красное предупреждение о наводнении. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в Даугаве возле Екабпилса может приблизиться к красной отметке - 8,4 метра - или даже превысить ее.
Представители муниципалитета указали, что дамба защищает город от наводнений до уровня воды около девяти метров.
В Аугшдаугавском крае угрозы наводнения пока нет
Опасности затопления в Аугшдаугавском крае пока нет, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Затоплены поймы Двиете, но населенные пункты не затронуты. Технический директор краевой думы Валерий Лякса сообщил, что в настоящее время уровень воды в крае примерно на 3,5 метра ниже критической отметки, поэтому особых опасений нет. Ситуация находится под контролем.
"Учитывая глобальные прогнозы, ситуация может измениться и ухудшиться. Сейчас только январь, а наводнения обычно начинаются в марте", - говорит Лякса.
В Аугшдаугавском крае затопляемые участки есть в нескольких волостях - Ликсненской, Лауцесской, Калкунской, Ницгальской и Свентской, где каждый год существует опасность затопления.
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