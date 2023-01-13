Ближайшие дни будут ветреными и дождливыми, после чего похолодает

В субботу будет дождь, в основном небольшой. Ночью и утром местами образуется туман, в основном в восточной части страны. Температура воздуха составит +2..+7 градусов, ночью на границе с Беларусью и Россией 0..+1 градус. Днем в западных и центральных районах южный, юго-западный ветер усилится порывами до 13-18 метров в секунду.

В воскресенье ожидается продолжительный дождь, местами пройдут сильные дожди и выпадет мокрый снег, в Латгале осадков будет мало. Ночью и днем скорость южного ветра будет достигать порывами 15-20 метров в секунду, местами на побережье - 23 метра в секунду. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.

На следующей неделе также ожидаются осадки и порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно снижаться и опустится чуть ниже нуля, возможно образование снежного покрова.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, тающий снежный покров в настоящее время сохраняется только в Латгале и местами в Видземе, в Краславском крае его толщина еще достигает 18 сантиметров.