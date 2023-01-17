Во вторник, 17 января, в Латвии будет пасмурно, временами ожидается снег и дождь, местами сильный снег, прогнозируют синоптики.
Во вторник ожидаются снег и дождь
Во вторник ожидаются снег и дождь
Дороги во многих местах станут скользкими. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.
Порывы юго-восточного ветра составят 9-14 метров в секунду, на Колке - до 17 метров в секунду.
В Риге ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха - около +3 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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