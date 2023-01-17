Во вторник ожидаются снег и дождь

Дороги во многих местах станут скользкими. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.

Порывы юго-восточного ветра составят 9-14 метров в секунду, на Колке - до 17 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха - около +3 градусов.

Галерея: Зима в Латвии