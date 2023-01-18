Сильный снегопад ожидается в центральных районах Латвии в ночь на четверг, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики: ночью ожидаются сильные снегопады
Синоптики: ночью ожидаются сильные снегопады
Метеорологи прогнозируют увеличение снежного покрова на 5-8 см, местами на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега.
Во время снегопада дороги будут скользкими, а видимость снизится до 500-1000 метров.
Предупреждение будет действовать с 20:00 среды до 08:00 четверга.
Галерея: Зима в Латвии
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