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Синоптики: ночью ожидаются сильные снегопады

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики: ночью ожидаются сильные снегопады
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: EPA/Scanpix

Сильный снегопад ожидается в центральных районах Латвии в ночь на четверг, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Метеорологи прогнозируют увеличение снежного покрова на 5-8 см, местами на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега.

Во время снегопада дороги будут скользкими, а видимость снизится до 500-1000 метров.

Предупреждение будет действовать с 20:00 среды до 08:00 четверга.

Галерея: Зима в Латвии

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