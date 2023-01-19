В четверг осадки прекратятся, выглянет солнце

Между облаками выглянет солнце. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, сообщает агентство LETA.

Ветер стихнет и сменит направление на юго-западное, южное. В первой половине дня в Видземе и Латгале еще ожидаются порывы до 11-16 метров в секунду.

Вечером на большей части территории страны приморозит, на дорогах снова образуется обледенение.

В Риге в течение дня осадков больше не ожидается, выглянет солнце, будет дуть слабый юго-западный ветер, который сменит направление на южное, а температура воздуха составит +1...+2 градуса, вечером ожидается небольшой мороз.